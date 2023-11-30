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Таунхаус 2 спальни
Cianciana, Италия
2
2
100 м²
Таунхаус в историческом центре города Чианчиана (AG) из четырех этажей площадью около 25 кв.…
€39,000
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Таунхаус 2 спальни
Cianciana, Италия
2
2
60 м²
CASA FRANCISCO & ndash; ВИА ПРОВЕНЗАНО / ЛАРГО САН ГАЕТАНО & NBSP; Классический сицил…
€54,000
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Таунхаус 2 спальни
Alessandria della Rocca, Италия
2
1
60 м²
Трехэтажный таунхаус, расположенный на Виа Беллини, Алессандрия делла Рокка (AG), площадью о…
€12,000
1
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Таунхаус 2 спальни
Cianciana, Италия
2
2
107 м²
ОБЛАСТЬ: Городской центр АДРЕС: d Via Arfeli - Cianciana (AG) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: независимый дом…
€17,000
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Таунхаус 2 спальни
Cianciana, Италия
2
2
45 м²
Трехэтажный таунхаус на Виа Тамбурелло площадью 15 кв.м на этаже общей площадью 45 кв. Дом р…
€7,500
1
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Таунхаус 3 спальни
Cianciana, Италия
3
3
140 м²
ОБЛАСТЬ: Городской Центр & Ndash; АДРЕС: Via Calderai & Ndash; Cianciana (AG)ЭТАЖ: Первый, 1…
€27,000
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Таунхаус 2 спальни
Cianciana, Италия
2
2
80 м²
Трехэтажный таунхаус, общая площадь которого составляет около 80 кв. Дом расположен в самом …
€45,000
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Таунхаус 3 спальни
Villafranca Sicula, Италия
3
3
200 м²
Первый этаж разделен на три комнаты, одна из которых предназначена для гаража. Первый этаж з…
€57,000
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Таунхаус 3 спальни
Cianciana, Италия
3
3
150 м²
Панорамный дом в самом сердце исторического центра города Чианчиана, в нескольких шагах от г…
€100,000
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Таунхаус 3 спальни
Cianciana, Италия
3
2
Четырехэтажный таунхаус в самом сердце исторического центра города Чианчиана, расположенный …
€49,500
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Таунхаус 3 спальни
Cianciana, Италия
3
3
200 м²
Трехэтажный таунхаус, общая площадь которого составляет около 200 кв. Дом состоит из двух ко…
€39,000
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Таунхаус 3 спальни
Alessandria della Rocca, Италия
3
3
Автономный дом четырех этажей над землей плюс чердак (не пригодный для жилья чердак, использ…
€58,000
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Таунхаус 2 спальни
Cianciana, Италия
2
2
100 м²
Панорамный таунхаус из четырех этажей площадью около 25 кв.м на этаже общей площадью около 1…
€39,000
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Таунхаус 3 спальни
Cianciana, Италия
3
2
160 м²
House in Via Martorana and Cortile Martorana which faces out onto the two streets. Composed …
€45,000
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Таунхаус 3 спальни
Alessandria della Rocca, Италия
3
3
224 м²
Панорамный дом на 4 возвышенности над землей около 56 кв. М на этаже, всего около 224 кв. Пе…
€75,000
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Таунхаус 1 спальня
Cianciana, Италия
1
1
36 м²
Двухэтажный таунхаус в Corso Cinquemaani Arcuri. Первый этаж состоит из одной зоны и ванной …
€7,000
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Таунхаус 1 спальня
Cianciana, Италия
1
1
42 м²
Двухэтажный таунхаус, расположенный на Виа Патерн & ograve; На первом этаже мы находим кухню…
€15,000
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Таунхаус 3 спальни
Alessandria della Rocca, Италия
3
2
280 м²
Дом с видом на две улицы. На улице Via San Bartolomeo есть этаж, который используется в каче…
€78,000
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Таунхаус 2 спальни
Alessandria della Rocca, Италия
2
2
150 м²
Дом расположен на главной площади Порта Палермо в Бивоне ( AG ) трех этажей над землей, зани…
€65,000
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Таунхаус 2 спальни
Alessandria della Rocca, Италия
2
2
100 м²
Дом состоит из трех этажей и ндаш; Первый этаж, второй и третий этажи общей площадью ок. 100…
€38,000
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Таунхаус 2 спальни
Alessandria della Rocca, Италия
2
2
100 м²
Двухэтажный таунхаус (первый этаж и первый этаж) площадью ок. 50 м² на этаж в общей сложност…
€19,900
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Таунхаус 3 спальни
Alessandria della Rocca, Италия
3
2
90 м²
Исторический таунхаус, расположенный в историческом центре города Бивона, в нескольких минут…
€18,000
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Таунхаус 2 спальни
Alessandria della Rocca, Италия
2
2
80 м²
Двухэтажный таунхаус (первый этаж и первый этаж), который занимает площадь около 40 кв.м на …
€16,000
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Таунхаус 2 спальни
Alessandria della Rocca, Италия
2
2
80 м²
Исторический каменный таунхаус, расположенный в историческом центре города Бивона, всего в н…
€14,000
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Таунхаус 2 спальни
Cianciana, Италия
2
2
Дом возле главной площади города на Виа Куффаро, трехэтажный таунхаус площадью около 80 кв. …
€29,000
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Таунхаус 3 спальни
Cianciana, Италия
3
3
250 м²
Трехэтажный таунхаус площадью ок. 100 м ² на этаж на общей площади 250 м ² + чердак. На перв…
€64,000
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Таунхаус 1 спальня
Cianciana, Италия
1
1
46 м²
Двухэтажный таунхаус площадью около 23 кв.м на этаже плюс чердак общей площадью около 46 кв.…
€15,000
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Таунхаус 3 спальни
Cianciana, Италия
3
3
150 м²
A two storey townhouse covering an area of 150 sqm approx total. The ground floor is compose…
€49,000
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Таунхаус 3 спальни
Cianciana, Италия
3
2
90 м²
Трехэтажный таунхаус площадью 30 кв.м на этаже общей площадью 90 кв.м. расположен в историче…
€25,000
1
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Таунхаус 2 спальни
Cianciana, Италия
2
2
Иногда называют & quot; Casa delle Porte Azzurre & quot; или Дом с Голубыми Дверями, Студия …
€25,000
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Параметры недвижимости в Агридженто, Италия
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