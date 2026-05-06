  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал Superbe 3 pieces lev hair avec mamad parking et balcons

Жилой квартал Superbe 3 pieces lev hair avec mamad parking et balcons

Тель-Авив, Израиль
от
$1,50 млн
;
10
Оставить заявку
ID: 39633
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 30.07.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Черниховский, 33

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
для эксклюзивной продажи, В самом сердце города Рядом с улицами набережной, рынком Кармель и Ган Меир 10а Черничевская улица В современном здании (ранее TAMA 38/1) На 3 этаже, выставочный фасад Апартаменты 3 комнаты, солнечные балконы спереди и сзади Около 70 м2 + около 17 м2 солнечных балконов Парковочное место доступно Лифт, обслуживающий пол этажа Несколько автостоянок зарегистрированы в кадастре

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Penthouse 6 pieces neuf emplacement premium
Тель-Авив, Израиль
от
$6,01 млн
Жилой квартал Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble grand haut standing hauts plafonds investi magnifique proche de la mer spacieux
Тель-Авив, Израиль
от
$5,36 млн
Жилой квартал 3 piEces en exclusivitE quartier florentine tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$1,07 млн
Жилой квартал Exceptionnel centre ville residence rotem chani
Раанана, Израиль
от
$1,13 млн
Жилой квартал Magnifique 3 pieces renove avec terrasse spacieux et clair A ne pas manquer
Тель-Авив, Израиль
от
$1,14 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Superbe 3 pieces lev hair avec mamad parking et balcons
Тель-Авив, Израиль
от
$1,50 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Magnifique rez de jardin face a la mer quartier marina
Жилой квартал Magnifique rez de jardin face a la mer quartier marina
Жилой квартал Magnifique rez de jardin face a la mer quartier marina
Жилой квартал Magnifique rez de jardin face a la mer quartier marina
Жилой квартал Magnifique rez de jardin face a la mer quartier marina
Жилой квартал Magnifique rez de jardin face a la mer quartier marina
Ашкелон, Израиль
от
$1,38 млн
Первый этаж 5 номеров с 2 парковочными местами и подвалом
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Location saisonniere dans la residence costa del sol ashdod
Жилой квартал Location saisonniere dans la residence costa del sol ashdod
Жилой квартал Location saisonniere dans la residence costa del sol ashdod
Жилой квартал Location saisonniere dans la residence costa del sol ashdod
Жилой квартал Location saisonniere dans la residence costa del sol ashdod
Показать все Жилой квартал Location saisonniere dans la residence costa del sol ashdod
Жилой квартал Location saisonniere dans la residence costa del sol ashdod
Ашдод, Израиль
Цена по запросу
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Superbe 3 pieces renove quartier sud de bat yam
Жилой квартал Superbe 3 pieces renove quartier sud de bat yam
Жилой квартал Superbe 3 pieces renove quartier sud de bat yam
Жилой квартал Superbe 3 pieces renove quartier sud de bat yam
Жилой квартал Superbe 3 pieces renove quartier sud de bat yam
Жилой квартал Superbe 3 pieces renove quartier sud de bat yam
Жилой квартал Superbe 3 pieces renove quartier sud de bat yam
Бат-Ям, Израиль
от
$646,750
Продается - Превосходная 3-комнатная квартира на юге Бат-Яма Идеальное расположение на юге Бат-Яма, в недавно отремонтированном здании. Полностью отремонтированная квартира, идеально подходящая для проживания, инвестирования или как фут-к-земле. Редко на рынке и быстро понять. Особенности …
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
06.05.2026
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Показать все публикации