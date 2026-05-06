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Жилой квартал Superbe mini penthouse a deux pas de kikar hamedina

Тель-Авив, Израиль
от
$3,38 млн
;
11
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ID: 39605
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 28.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Моше Шарет, 24

О комплексе

Перевод
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Эксклюзивная продажа В новом северном районе, недалеко от Кикар Хамедина 24 Моше Шаретт-стрит В западной и самой популярной части улицы Роскошный бутик проект На 4 этаже, на уличном фасаде Квартира 160 м2 + 26 м2 Балконы: 18 м2 спереди и 8 м2 сзади Только 2 квартиры на этаж, высококлассные услуги 5 комнат, главная спальня имеет гардеробную и частный балкон 3 WC, 2 душевые Стандартная частная парковка в Табу

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
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Жилой квартал Superbe mini penthouse a deux pas de kikar hamedina
Тель-Авив, Израиль
от
$3,38 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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