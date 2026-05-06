  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Иерусалим
  4. Жилой квартал Location appartement meuble jtower jerusalem 4 pieces haut de gamme au coeur de jerusalem jerusalem immobilier 026786595

Жилой квартал Location appartement meuble jtower jerusalem 4 pieces haut de gamme au coeur de jerusalem jerusalem immobilier 026786595

Иерусалим, Израиль
от
$3,936
;
7
Оставить заявку
ID: 38279
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.07.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим
  • Адрес
    Jaffa, 110

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
В престижной башне JTower, одной из самых востребованных резиденций в Иерусалиме, вы найдете полностью отремонтированную и меблированную квартиру, где сочетаются элегантность, комфорт и исключительное расположение. Идеально расположенная в самом центре города, недалеко от рынка Махане Иегуда, пешеходной улицы Бен Иегуда, трамвая, магазинов и крупных бизнес-центров, эта недвижимость предлагает привилегированный образ жизни в динамичной и изысканной среде. Благодаря своей идеальной планировке 110 м2, четырем комнатам, включая три спальни, приятному балкону, частной парковке, Mamad и лифту в Шаббате, эта квартира соответствует ожиданиям клиентов, ищущих жилье под ключ. Естественная яркость, качество мебели и превосходный панорамный вид на Иерусалим создают теплую и элегантную атмосферу, где вы можете просто разместить свои чемоданы. Этот адрес является предпочтительным выбором для семей, молодых пар, но также и для дипломатов, сотрудников посольства и консульства, врачей, исследователей, профессоров университетов и международных бизнес-лидеров, которые хотят воспользоваться премиальной квартирой в хорошо обслуживаемом центральном районе. Эта редкая недвижимость представляет собой уникальную возможность насладиться исключительной жизненной средой в центре Иерусалима, в резиденции, признанной за ее статус и стратегическое расположение.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bonne occasion dans un bel immeuble
Тель-Авив, Израиль
от
$1,02 млн
Жилой квартал Penthouse exceptionnel a rishon lezion
Ришон-ле-Цион, Израиль
от
$2,49 млн
Жилой квартал Proche de la mer
Ашкелон, Израиль
от
$639,600
Жилой квартал Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Тель-Авив, Израиль
от
$980,720
Жилой квартал Vente exclusive appartement 4 pieces moderne ascenseur parking mamad mirpeset au centre ville de rishon lezion
Ришон-ле-Цион, Израиль
от
$780,640
Вы просматриваете
Жилой квартал Location appartement meuble jtower jerusalem 4 pieces haut de gamme au coeur de jerusalem jerusalem immobilier 026786595
Иерусалим, Израиль
от
$3,936
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Manifique appartement situe dans le nord de tel aviv dans immeuble neuf proche plage mestistim
Жилой квартал Manifique appartement situe dans le nord de tel aviv dans immeuble neuf proche plage mestistim
Жилой квартал Manifique appartement situe dans le nord de tel aviv dans immeuble neuf proche plage mestistim
Жилой квартал Manifique appartement situe dans le nord de tel aviv dans immeuble neuf proche plage mestistim
Жилой квартал Manifique appartement situe dans le nord de tel aviv dans immeuble neuf proche plage mestistim
Показать все Жилой квартал Manifique appartement situe dans le nord de tel aviv dans immeuble neuf proche plage mestistim
Жилой квартал Manifique appartement situe dans le nord de tel aviv dans immeuble neuf proche plage mestistim
Тель-Авив, Израиль
от
$1,57 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Жилой квартал Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Жилой квартал Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Жилой квартал Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Жилой квартал Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Показать все Жилой квартал Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Жилой квартал Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$1,48 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Incroyable duplex penthouse dans une ruelle calme entre yehuda hamaccabi et le parc hayarkon
Жилой квартал Incroyable duplex penthouse dans une ruelle calme entre yehuda hamaccabi et le parc hayarkon
Жилой квартал Incroyable duplex penthouse dans une ruelle calme entre yehuda hamaccabi et le parc hayarkon
Жилой квартал Incroyable duplex penthouse dans une ruelle calme entre yehuda hamaccabi et le parc hayarkon
Жилой квартал Incroyable duplex penthouse dans une ruelle calme entre yehuda hamaccabi et le parc hayarkon
Показать все Жилой квартал Incroyable duplex penthouse dans une ruelle calme entre yehuda hamaccabi et le parc hayarkon
Жилой квартал Incroyable duplex penthouse dans une ruelle calme entre yehuda hamaccabi et le parc hayarkon
Тель-Авив, Израиль
от
$3,90 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
06.05.2026
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Показать все публикации