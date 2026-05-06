Жилой квартал Location appartement meuble jtower jerusalem 4 pieces haut de gamme au coeur de jerusalem jerusalem immobilier 026786595

В престижной башне JTower, одной из самых востребованных резиденций в Иерусалиме, вы найдете полностью отремонтированную и меблированную квартиру, где сочетаются элегантность, комфорт и исключительное расположение. Идеально расположенная в самом центре города, недалеко от рынка Махане Иегуда, пешеходной улицы Бен Иегуда, трамвая, магазинов и крупных бизнес-центров, эта недвижимость предлагает привилегированный образ жизни в динамичной и изысканной среде. Благодаря своей идеальной планировке 110 м2, четырем комнатам, включая три спальни, приятному балкону, частной парковке, Mamad и лифту в Шаббате, эта квартира соответствует ожиданиям клиентов, ищущих жилье под ключ. Естественная яркость, качество мебели и превосходный панорамный вид на Иерусалим создают теплую и элегантную атмосферу, где вы можете просто разместить свои чемоданы. Этот адрес является предпочтительным выбором для семей, молодых пар, но также и для дипломатов, сотрудников посольства и консульства, врачей, исследователей, профессоров университетов и международных бизнес-лидеров, которые хотят воспользоваться премиальной квартирой в хорошо обслуживаемом центральном районе. Эта редкая недвижимость представляет собой уникальную возможность насладиться исключительной жизненной средой в центре Иерусалима, в резиденции, признанной за ее статус и стратегическое расположение.