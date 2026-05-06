  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Иерусалим
  4. Жилой квартал Ideal investisseur

Жилой квартал Ideal investisseur

Иерусалим, Израиль
от
$1,19 млн
;
Жилой квартал Ideal investisseur
1
Оставить заявку
ID: 39682
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.08.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим
  • Адрес
    Ben Gamla, 7

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Продается квартира - Rue Rabbi Hisda 58 квадратных метров в кадастре. Выпуск квартир примерно через два с половиной года. Что вы получите после реконструкции: Новая квартира площадью 103 м2 Терраса площадью 12 м2 Комната для хранения 6 м2 Частное парковочное место Совершенно новое здание, построенное по высоким стандартам, с современной архитектурой Текущее состояние квартиры: Пустая квартира Владелец наследника, проживающий за границей Идеально подходит для немедленного инвестирования Потенциал аренды: 6000 в месяц Местонахождение: Улица Хисда 2 - востребованный район, строительство в полном объеме

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Superbe appartement en premiere ligne de mer a bat yam dream tower
Бат-Ям, Израиль
от
$1,64 млн
Жилой квартал Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble magnifique mini penthouse vue sur la mer
Тель-Авив, Израиль
от
$2,40 млн
Жилой квартал Sublime 5 pieces avec balcons ascenseur mamad tres proche mer
Тель-Авив, Израиль
от
$2,28 млн
Жилой квартал appartement de luxe rare terrasse geante parkings prives amp prestations haut de gamme
Иерусалим, Израиль
от
$2,09 млн
Жилой квартал Rue jabotinsky centre ville netanya
Нетания, Израиль
от
$744,750
Вы просматриваете
Жилой квартал Ideal investisseur
Иерусалим, Израиль
от
$1,19 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Joli 2 pieces a louer entierement meuble youd zain ashdod
Жилой квартал Joli 2 pieces a louer entierement meuble youd zain ashdod
Жилой квартал Joli 2 pieces a louer entierement meuble youd zain ashdod
Жилой квартал Joli 2 pieces a louer entierement meuble youd zain ashdod
Жилой квартал Joli 2 pieces a louer entierement meuble youd zain ashdod
Показать все Жилой квартал Joli 2 pieces a louer entierement meuble youd zain ashdod
Жилой квартал Joli 2 pieces a louer entierement meuble youd zain ashdod
Ашдод, Израиль
от
$1,754
Ссылка: 6988 Исполнитель: Youd Zain Самостоятельная единица аренды – 2 комнаты Площадь поверхности: 50 м2 Полностью меблированный Кондиционер отремонтированный Все включено, кроме электричества Вход: 01/09/2026
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Magnifique appartement de 3 pieces quartier basel
Жилой квартал Magnifique appartement de 3 pieces quartier basel
Жилой квартал Magnifique appartement de 3 pieces quartier basel
Жилой квартал Magnifique appartement de 3 pieces quartier basel
Тель-Авив, Израиль
от
$1,62 млн
Великолепная 3-комнатная квартира по окончании строительства в совершенно новом здании, расположенном в очень популярном районе Базеля в Тель-Авиве. Высококачественные услуги. Высокие потолки 2,9 м. Доставка через 2 месяца. Продается с подвалом
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Charmante maison renovee raanana kiriat sheret
Жилой квартал Charmante maison renovee raanana kiriat sheret
Жилой квартал Charmante maison renovee raanana kiriat sheret
Жилой квартал Charmante maison renovee raanana kiriat sheret
Жилой квартал Charmante maison renovee raanana kiriat sheret
Показать все Жилой квартал Charmante maison renovee raanana kiriat sheret
Жилой квартал Charmante maison renovee raanana kiriat sheret
Раанана, Израиль
от
$1,82 млн
Очаровательный дом на 2 этажах. Первая терраса в передней части дома и сад с фруктовыми деревьями. Успокойся. 1-й уровень: большая гостиная с гостиной столовой, кухня и главная спальня с видом на сад. Наверху: 3 большие спальни и офисная зона, большая терраса 60 м2. Дом сдается в аренду до 2028 года
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
06.05.2026
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Показать все публикации