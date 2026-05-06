Жилой квартал Ideal investisseur

Продается квартира - Rue Rabbi Hisda 58 квадратных метров в кадастре. Выпуск квартир примерно через два с половиной года. Что вы получите после реконструкции: Новая квартира площадью 103 м2 Терраса площадью 12 м2 Комната для хранения 6 м2 Частное парковочное место Совершенно новое здание, построенное по высоким стандартам, с современной архитектурой Текущее состояние квартиры: Пустая квартира Владелец наследника, проживающий за границей Идеально подходит для немедленного инвестирования Потенциал аренды: 6000 в месяц Местонахождение: Улица Хисда 2 - востребованный район, строительство в полном объеме