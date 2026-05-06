Жилой квартал Ideal investisseur

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
Продается квартира - Rue Rabbi Hisda
58 квадратных метров в кадастре. Выпуск квартир примерно через два с половиной года.
Что вы получите после реконструкции:
Новая квартира площадью 103 м2
Терраса площадью 12 м2
Комната для хранения 6 м2
Частное парковочное место
Совершенно новое здание, построенное по высоким стандартам, с современной архитектурой
Текущее состояние квартиры:
Пустая квартира
Владелец наследника, проживающий за границей
Идеально подходит для немедленного инвестирования
Потенциал аренды: 6000 в месяц
Местонахождение:
Улица Хисда 2 - востребованный район, строительство в полном объеме
Местонахождение на карте
Иерусалим, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно