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Жилой квартал A ne pas manquer

Иерусалим, Израиль
от
$727,531
23.04.2025
$727,531
02.04.2025
$744,385
24.02.2025
$746,505
;
6
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ID: 25162
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Дата обновления: 23.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

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Продается в районе Гила, Квартира 4 номера, 90 м2, 4-й этаж с лифтом, квартира отремонтирована в современном здании, балкон сукка, частная парковка, подвал, Йонкерс и кондиционер.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль

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Жилой квартал A ne pas manquer
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от
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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