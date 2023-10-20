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Жилой квартал Une villa de reve au prix d un appartement a tel aviv

Хадера, Израиль
от
$2,22 млн
02.04.2025
$2,22 млн
26.02.2025
$2,23 млн
26.02.2025
$2,23 млн
06.02.2025
$2,19 млн
01.01.2025
$2,20 млн
;
8
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ID: 24015
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Хайфский округ
  • Район
    Hadera Subdistrict
  • Город
    Хадера

О комплексе

Перевод
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В эксклюзивности RE/MAX Hadera представляет вас в категории «COLLECTION», великолепная 8-комнатная вилла, расположенная в Бейт-Элиэзере, в нескольких минутах от парка, на одной из самых красивых жилых улиц Хадеры. Характеристики: - Огромный участок площадью 700 м2 (очень редко!), Жилая площадь 370 м2, распределенная на 3 этажах и с лифтом! - Роскошный дизайн кухни с центральным островом, как в каталогах! - просторная приемная с окнами с видом на улицу, - Королевский родительский номер с частным доступом в сад, - Большой подвал с кинозалом! - Райское открытое пространство: роскошная кухня, превосходный бассейн, невероятный сад с фруктами и тропическими деревьями, - Кроме того, независимое подразделение, - И многие другие сюрпризы, все существо самого высокого положения... Короче говоря, уникальная и редкая недвижимость, вилла мечты и все по цене квартиры в Тель-Авиве! Всего 7 900 000 шекелей! Беазрат Хашем Беяхад ОуБеСимха Ненатсих!

Местонахождение на карте

Хадера, Израиль

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Жилой квартал Une villa de reve au prix d un appartement a tel aviv
Хадера, Израиль
от
$2,22 млн
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