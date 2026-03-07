  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Региональный совет Мате-Йехуда
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Региональном совете Мате-Йехуда

Тель-Авив
128
Иерусалим
68
Нетания
21
Хайфа
2
Показать больше
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Жилой квартал Terrain a vendre dans un emplacement ideal
Жилой квартал Terrain a vendre dans un emplacement ideal
Жилой квартал Terrain a vendre dans un emplacement ideal
Жилой квартал Terrain a vendre dans un emplacement ideal
Региональный совет Мате-Йехуда, Израиль
от
$3,14 млн
Редкая возможность приобрести земельный участок под застройку в популярном анклаве Мотца-Иллит. Расположенный в тихом и частном тупике, недалеко от шоссе 7, этот исключительный участок предлагает захватывающие дух пастырские виды с видом на Хадасса Эйн Керем. Недвижимость простирается пример…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
На карте
Realting.com
Перейти