Жилой квартал Terrain a vendre dans un emplacement ideal

Редкая возможность приобрести земельный участок под застройку в популярном анклаве Мотца-Иллит. Расположенный в тихом и частном тупике, недалеко от шоссе 7, этот исключительный участок предлагает захватывающие дух пастырские виды с видом на Хадасса Эйн Керем. Недвижимость простирается примерно на 1483 м2, с утвержденными правами на строительство до 480 м2, предлагая идеальное полотно для обычного проживания. Motza Illit - живописный сельский пригород, расположенный на муниципальной границе Иерусалима, вызывающий очарование деревни в начале 20-го века, наслаждаясь близостью к столице. Регион отличается безмятежной атмосферой, свежим горным воздухом и драматическими пейзажами Иерусалима. Характерные каменные дома, зеленая среда и захватывающие панорамы гармонично сочетаются с профессиональным и требовательным сообществом, что делает Мотцу эксклюзивным и высоко ценимым адресом. Динамичное местное сообщество объединяет все поколения и обогащает культурные мероприятия, фестивали и праздники в течение всего года. Жители пользуются качественными учебными заведениями, активным молодежным движением, библиотекой, синагогой и общинными центрами. Кроме того, близлежащие удобства включают торговые центры, роскошные отели и некоторые из ведущих медицинских учреждений Израиля, обеспечивая спокойствие и удобство в престижном месте. Источник: Hagai Agmon-Snir