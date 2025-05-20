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Квартиры с видом на море в Центральном округе, Израиль

Нетания
9
Раанана
4
Раанана
9
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1 объект найдено
Квартира 3 спальни в Нетания, Израиль
Квартира 3 спальни
Нетания, Израиль
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 168 м²
Gorgeous, luxury apartments for sale in a brand-new building of 15 floors, right on the sea,…
$1,75 млн
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Параметры недвижимости в Центральном округе, Израиль

с террасой
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