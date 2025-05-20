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Квартиры с террасой в Центральном округе, Израиль

Нетания
9
Раанана
4
Раанана
9
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1 объект найдено
Пентхаус в Нетания, Израиль
Пентхаус
Нетания, Израиль
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 354 м²
Beautiful new project in the infamous Ir Yamim area of Netanya- project scheduled to finish …
$3,85 млн
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Типы недвижимости в Центральном округе

пентхаусы

Параметры недвижимости в Центральном округе, Израиль

с видом на море
с бассейном
Недорогая
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