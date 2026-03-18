Жилой квартал Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses

Новый проект в Рамат-Бет-Шемеш расположен между Иерусалимом и центром страны. Этот роскошный жилой проект, расположенный рядом с Ramat Bet Shemesh A, включает в себя 3-4-5 комнат и пентхаусов, с прекрасным видом на парк, расположенный в естественном лесу. Рядом с Матнасом и всеми магазинами, загородным клубом и бассейном, внизу зданий находится синагога. Клиентами будут в основном иностранные клиенты. Сдан в конце октября 2026 года. 3 8-этажных здания с 3-5-комнатными квартирами, наземным садом и пентхаусами. Всего 3 квартиры на этаж. 3 номера 83м2, терраса от 15м2 до 23м2, парковка и подвал - Цена: от 2.200.000 ш. до 2.300.000 ш. 4 номера 103м2, терраса от 20 до 27м2, парковка и подвал - Цена: от 2.600.000 ш. до 2.700.000 ш. 5 номеров 123m2, 2-й этаж, терраса 22m2, парковка и погреб - Цена: 3,000,000 sh 5 номеров на первом этаже дуплекс 150м2, сад 175м2 - Цена: от 5 000 000 ш Перед парком: 5 номеров 140м2 с 2 террасами 35м2 и 40м2 - Цена: 3 500 000 ш Пентхаусы с видом на парк: 7 номеров 190м2, 8-й с террасой 65м2 6 номеров 154м2, 9-й с террасой 25м2 6 номеров 156 м2, 6-е с террасой 45 м2 (2 мастера и 4 туалета) Цена: от 5 000 000 ш