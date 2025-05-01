Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Индонезия
  3. Жилая
  4. Таунхаус
  5. Гараж

Таунхаусы с гаражом в Индонезии

Бали
94
Малые Зондские острова
94
Южная Кута
9
Чангу
23
Показать больше
Таунхаус Удалить
Очистить
7 объектов найдено
Таунхаус 2 комнаты в Печату, Индонезия
Таунхаус 2 комнаты
Печату, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Первоклассный жилой комплекс из 10 домов, с захватывающим видом на океан.Расположен в Улуват…
$250,000
Оставить заявку
Таунхаус в Kerobokan Kelod, Индонезия
Таунхаус
Kerobokan Kelod, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
❖ Стоимость: 2-спальный таунхаус (2 - этажа) площадью 112 м² - 260К $.  Также для поку…
$260,000
Оставить заявку
Таунхаус в Kerobokan Kelod, Индонезия
Таунхаус
Kerobokan Kelod, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 350 м²
?️Комплекс будет располагаться в районе Улувату   ❗️Потрясающие новости для инвесторов…
$350,000
Оставить заявку
Таунхаус в Pejeng Kawan, Индонезия
Таунхаус
Pejeng Kawan, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Количество этажей 2
Комплекс - Serenity Готовность - 2-й кв. 2024 г. Премиальный комплекс вилл и таунхаусов …
$240,000
Оставить заявку
Таунхаус в Tibubeneng, Индонезия
Таунхаус
Tibubeneng, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Южное побережье острова , пляж Берава в 7 минутах ходьбы CHILDFREE КОНЦЕПЦИЯ КОМПЛЕКСА  …
$320,000
Оставить заявку
Таунхаус 3 комнаты в Печату, Индонезия
Таунхаус 3 комнаты
Печату, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
Количество этажей 3
Первоклассный жилой комплекс из 10 домов, с захватывающим видом на океан.Расположен в Улуват…
$300,000
Оставить заявку
Таунхаус в Печату, Индонезия
Таунхаус
Печату, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 127 м²
⚙ Готовность  - декабрь2024 г. ✔️Leasehold - 30 лет + 30 лет ( Возможность купить во Free…
$250,000
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Индонезии

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти