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Таунхаусы в Денпасаре, Индонезия

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4 объекта найдено
Таунхаус 2 комнаты в Денпасар, Индонезия
Таунхаус 2 комнаты
Денпасар, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
Готовые таунхаусы в бутик-проекте в Сануре!PUNGUTAN Townhouse — готовый бутик-проект всего н…
$265,000
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Агентство
DDA Real Estate
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Таунхаус 3 комнаты в Денпасар, Индонезия
Таунхаус 3 комнаты
Денпасар, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 112 м²
Количество этажей 2
Modern — это комплекс из 30 современных вилл, в живописном районе Бали - Умалас. На выбор от…
$260,000
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Таунхаус 3 комнаты в Денпасар, Индонезия
Таунхаус 3 комнаты
Денпасар, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 112 м²
Количество этажей 2
Modern — это комплекс из 30 современных вилл, в живописном районе Бали - Умалас. На выбор от…
$260,000
Оставить заявку
TekceTekce
Таунхаус 3 комнаты в Денпасар, Индонезия
Таунхаус 3 комнаты
Денпасар, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 112 м²
Количество этажей 2
Modern — это комплекс из 30 современных вилл, в живописном районе Бали - Умалас. На выбор от…
$260,000
Оставить заявку
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Параметры недвижимости в Денпасаре, Индонезия

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