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Таунхаусы в Canggu, Индонезия

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2 объекта найдено
Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Canggu, Индонезия
Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Canggu, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Южное побережье острова , пляж Берава в 7 минутах ходьбы CHILDFREE КОНЦЕПЦИЯ КОМПЛЕКСА  …
€291,371
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Таунхаус 1 спальня в Canggu, Индонезия
Таунхаус 1 спальня
Canggu, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
CHILDFREE КОНЦЕПЦИЯ КОМПЛЕКСА  Идеальные условия для жизни  в окружении топовых заведений…
€204,870
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