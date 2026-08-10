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Таунхаусы в Южной Куте, Индонезия

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5 объектов найдено
Таунхаус 2 комнаты в Кутух, Индонезия
Таунхаус 2 комнаты
Кутух, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивный комплекс ANTA OASIS в трех минутах от океана.Прогнозируемая доходность до 15%Фо…
$230,000
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DDA Real Estate
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Таунхаус 3 комнаты в Кутух, Индонезия
Таунхаус 3 комнаты
Кутух, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивный комплекс ANTA OASIS в трех минутах от океана.Прогнозируемая доходность до 15%Фо…
$295,000
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DDA Real Estate
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Таунхаус в Беноа, Индонезия
Таунхаус
Беноа, Индонезия
В продаже  комплекс из 6 вилл, расположенный в самом престижном районе Нуса Дуа. Предложение…
$92,000
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Таунхаус 2 комнаты в Унгасан, Индонезия
Таунхаус 2 комнаты
Унгасан, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 62 м²
Количество этажей 2
Готовые к заселению таунхаусы с бассейнами на Бали 📍Район Букит Таунхаусы сданы в ноя…
$170,000
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Blackpoint Real Estate
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Таунхаус 4 комнаты в Печату, Индонезия
Таунхаус 4 комнаты
Печату, Индонезия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Количество этажей 3
Премиальный таунхаус вблизи от океана с красивым видом на закат. Рост стоимости аренды ув…
$350,000
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DDA Real Estate
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Параметры недвижимости в Южной Куте, Индонезия

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