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Таунхаусы в Kuta Selatan, Индонезия

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5 объектов найдено
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Pecatu, Индонезия
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Pecatu, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 127 м²
⚙ Готовность  - декабрь2024 г. ✔️Leasehold - 30 лет + 30 лет ( Возможность купить во Free…
€227,633
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Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Pecatu, Индонезия
Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Pecatu, Индонезия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Первоклассный жилой комплекс из 10 домов, с захватывающим видом на океан.Расположен в Улуват…
€227,633
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Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Pecatu, Индонезия
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Pecatu, Индонезия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
Количество этажей 3
Первоклассный жилой комплекс из 10 домов, с захватывающим видом на океан.Расположен в Улуват…
€273,160
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Таунхаус 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с c ремонтом в Ungasan, Индонезия
Таунхаус 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с c ремонтом
Ungasan, Индонезия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 1
Комплекс вилл PARQ blue - это виллы на самом"инстаграмном" берегу Бали Мы выбрали лучшее …
€195,000
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Таунхаус 2 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью в Pecatu, Индонезия
Таунхаус 2 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Pecatu, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Таунхаус с 2 спальнями с панорамными окнами, впечетлящим видом на кристально чистый океан
€320,000
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Параметры недвижимости в Kuta Selatan, Индонезия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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