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Таунхаусы в Убуде, Индонезия

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3 объекта найдено
Таунхаус 3 комнаты в Убуд, Индонезия
Таунхаус 3 комнаты
Убуд, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Ваш инвестиционный проект на Бали! Современные апартаменты и таунхаусы с технологией "умный …
$210,000
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DDA Real Estate
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Таунхаус 4 комнаты в Убуд, Индонезия
Таунхаус 4 комнаты
Убуд, Индонезия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Ваш инвестиционный проект на Бали! Современные апартаменты и таунхаусы с технологией "умный …
$294,000
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Таунхаус 3 комнаты в Убуд, Индонезия
Таунхаус 3 комнаты
Убуд, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 133 м²
Количество этажей 2
Serenity — это премиальный комплекс вилл и таунхаусов, расположенный в центральном районе ос…
$195,000
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