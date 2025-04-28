Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Индонезия
  3. Южная Кута
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Гараж

Квартиры с гаражом в Южной Куте, Индонезия

Нуса-Дуа
3
Квартира Удалить
Очистить
4 объекта найдено
Студия 1 спальня в Унгасан, Индонезия
Студия 1 спальня
Унгасан, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Комплекс - SOHO STUDIO Комплекс вилл PARQ BLUE - Проект от легендарного создателя Андре Ф…
$112,000
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Унгасан, Индонезия
Квартира 1 спальня
Унгасан, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 3
Комплекс вилл PARQ BLUE - Проект от легендарного создателя  Андре Фрей 600 вилл,апартаментов…
$162,000
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Унгасан, Индонезия
Квартира 1 спальня
Унгасан, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Количество этажей 3
Комплекс вилл PARQ BLUE - Проект от легендарного создателя  Андре Фрей 600 вилл,апартаментов…
$129,000
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Унгасан, Индонезия
Квартира 1 спальня
Унгасан, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 20 м²
Комплекс - SOHO STUDIO Комплекс вилл PARQ BLUE - Проект от легендарного создателя Андре Ф…
$70,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Типы недвижимости в Южной Куте

пентхаусы
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные

Параметры недвижимости в Южной Куте, Индонезия

с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти