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Таунхаусы в Бадунге, Индонезия

Южная Кута
9
Чангу
23
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39 объектов найдено
Таунхаус в Kerobokan Kelod, Индонезия
Таунхаус
Kerobokan Kelod, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
❖ Стоимость: 2-спальный таунхаус (2 - этажа) площадью 112 м² - 260К $.  Также для поку…
$260,000
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Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
Количество спален 2
Площадь 115 м²
Количество этажей 2
АКЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ🚨ПРИ ПОЛНОЙ ОПЛАТЕ ВОЗМОЖНЫ СКИДКИ✅ Меня зовут Леон, задайте мне сво…
$356,982
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Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
Площадь 112 м²
Комплекс из 30 современных вилл в живописном районе Бали — Умалас. Комплекс расположен в жив…
$217,426
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Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
ОСТАЛОСЬ ТРИ ТАУНХАУСА✅ ПРИ ПОЛНОЙ ОПЛАТЕ ВОЗМОЖНЫ СКИДКИ✅ Меня зовут Леон, задайте мне с…
$350,000
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Таунхаус 2 комнаты в Kerobokan Kelod, Индонезия
Таунхаус 2 комнаты
Kerobokan Kelod, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 112 м²
Количество этажей 2
❖ Дата постройки: 3-QR 23г. ❖ Расстояние до моря - 10 минут езды до пляжей Batu Belig или…
$260,000
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Таунхаус 2 комнаты в Tibubeneng, Индонезия
Таунхаус 2 комнаты
Tibubeneng, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Количество этажей 2
$320,000
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Таунхаус 3 комнаты в Печату, Индонезия
Таунхаус 3 комнаты
Печату, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
Количество этажей 3
Первоклассный жилой комплекс из 10 домов, с захватывающим видом на океан.Расположен в Улуват…
$300,000
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Таунхаус 3 комнаты в Чангу, Индонезия
Таунхаус 3 комнаты
Чангу, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
Таунхаус с панорамными окнами, полностью меблирован.Средняя доходность 18-20%. Окупаемость 4…
$270,000
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Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
Площадь 89 м²
Просторные и светлые таунхаусы, расположенные в районе Чангу, приветствуют вас, где жизнь пе…
$142,780
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Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
Площадь 84 м²
Роскошный комплекс таунхаусов, в самом сердце Бали. Этот оазис роскоши предлагает живописные…
$351,816
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Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Количество этажей 2
ОСТАЛОСЬ ТРИ ТАУНХАУСА✅ ПРИ ПОЛНОЙ ОПЛАТЕ ВОЗМОЖНЫ СКИДКИ✅ Меня зовут Леон, задайте мне с…
$330,000
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Таунхаус в Tibubeneng, Индонезия
Таунхаус
Tibubeneng, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Южное побережье острова , пляж Берава в 7 минутах ходьбы CHILDFREE КОНЦЕПЦИЯ КОМПЛЕКСА  …
$320,000
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Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
Площадь 131 м²
Современный комплекс из 6 таунхаусов на Бали, в районе Чангу, приглашает вас в оазис роскоши…
$185,614
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Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
Площадь 82 м²
Добро пожаловать в уникальный жилой комплекс, предоставляющий роскошные таунхаусы с захватыв…
$356,771
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Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
Площадь 115 м²
Таунхаусы, представляют собой идеальное сочетание современного стиля, комфорта и функциональ…
$333,153
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Таунхаус 1 комната в Чангу, Индонезия
Таунхаус 1 комната
Чангу, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Количество этажей 2
Двухуровневые дизайнерские таунхаусы   ▪️ROI с аренды от 10% ▪️От $2,200 доход в ме…
$190,000
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Таунхаус в Печату, Индонезия
Таунхаус
Печату, Индонезия
Площадь 50 м²
Таунхаусы в комплексе представляют собой уникальную возможность жить в эпическом месте, окру…
$190,372
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Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
Площадь 130 м²
Элитный жилой комплекс из 11 таунхаусов, отличающийся уникальными дизайнерскими решениями и …
$266,522
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Таунхаус 3 комнаты в Pererenan, Индонезия
Таунхаус 3 комнаты
Pererenan, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 254 м²
Количество этажей 2
Проект расположен в самом центре топовой и туристической локации - Берава. Доход: от 8-11…
$620,000
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Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
Площадь 99 м²
Уникальный комплекс из 10 роскошных таунхаусов, впечатляющем уникальный опыт проживания на б…
$356,771
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Таунхаус в Kerobokan Kelod, Индонезия
Таунхаус
Kerobokan Kelod, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 350 м²
?️Комплекс будет располагаться в районе Улувату   ❗️Потрясающие новости для инвесторов…
$350,000
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Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
Площадь 90 м²
Эксклюзивный комплекс таунхаусов в культовой локации Бали. Инфраструктура: парковочное мест…
$276,725
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Таунхаус 2 комнаты в Печату, Индонезия
Таунхаус 2 комнаты
Печату, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Первоклассный жилой комплекс из 10 домов, с захватывающим видом на океан.Расположен в Улуват…
$250,000
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Таунхаус 2 комнаты в Печату, Индонезия
Таунхаус 2 комнаты
Печату, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 3
Таунхаус с завораживающей архитектурой.Рост стоимости аренды увеличивается на 10—15% каждый …
$280,000
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Таунхаус в Печату, Индонезия
Таунхаус
Печату, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 127 м²
⚙ Готовность  - декабрь2024 г. ✔️Leasehold - 30 лет + 30 лет ( Возможность купить во Free…
$250,000
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Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
Площадь 263 м²
Роскошный комплекс из 15 таунхаусов, в самом центре Чангу, Бату Болонг. Этот уникальный комп…
$614,439
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Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
CHILDFREE КОНЦЕПЦИЯ КОМПЛЕКСА  Идеальные условия для жизни  в окружении топовых заведений…
$225,000
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Таунхаус 4 комнаты в Buduk, Индонезия
Таунхаус 4 комнаты
Buduk, Индонезия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 213 м²
Количество этажей 3
Эксклюзивное предложение на Бали: две недвижимости по цене одной!Специальная цена от владель…
$220,000
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Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
Площадь 73 м²
Уникальный комплекс из 15 двухуровневых дизайнерских таунхаусов, расположенных в ведущем тур…
$166,577
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Таунхаус 4 комнаты в Чангу, Индонезия
Таунхаус 4 комнаты
Чангу, Индонезия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Количество этажей 2
Воспользуйтесь возможностью инвестировать в изысканную недвижимость OASIS в Бераве, всего в …
$428,000
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Параметры недвижимости в Бадунге, Индонезия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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