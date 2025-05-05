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Дома с видом на горы в Бадунге, Индонезия

Южная Кута
206
Чангу
118
Нуса-Дуа
37
Район Кута
9
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9 объектов найдено
Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
Площадь 79 м²
Комплекс таунхаусов в Бераве, расположенный среди рисовых полей и с видом на величественную …
$331,995
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Таунхаус 3 комнаты в Печату, Индонезия
Таунхаус 3 комнаты
Печату, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
Количество этажей 3
Первоклассный жилой комплекс из 10 домов, с захватывающим видом на океан.Расположен в Улуват…
$300,000
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Вилла 4 комнаты в Унгасан, Индонезия
Вилла 4 комнаты
Унгасан, Индонезия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 186 м²
Количество этажей 2
Комплекс состоит из 10 роскошных вилл, расположенных в заповедной зоне в Буките. Комплекс на…
$500,000
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Вилла 4 комнаты в Чангу, Индонезия
Вилла 4 комнаты
Чангу, Индонезия
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 358 м²
Количество этажей 3
$825,000
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Вилла 3 комнаты в Чангу, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Чангу, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 263 м²
Количество этажей 3
$595,000
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Вилла 3 комнаты в Чангу, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Чангу, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 263 м²
Количество этажей 3
$595,000
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Вилла 3 комнаты в Кутух, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Кутух, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Количество этажей 2
Комплекс - PANDAWA Villas 3D тур https://kuula.co/share/collection/7XxKJ?logo=1&info=1&fs…
$150,000
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Вилла 4 комнаты в Чангу, Индонезия
Вилла 4 комнаты
Чангу, Индонезия
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
Количество этажей 3
$640,000
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Вилла 5 комнат в Унгасан, Индонезия
Вилла 5 комнат
Унгасан, Индонезия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 211 м²
Количество этажей 2
Комплекс состоит из 10 роскошных вилл, расположенных в заповедной зоне в Буките. Комплекс на…
$550,000
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Типы недвижимости в Бадунге

виллы
таунхаусы

Параметры недвижимости в Бадунге, Индонезия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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