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Коттеджи в Vrondou, Греция

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4 объекта найдено
Коттедж 4 спальни с видом на горы в Agios Spiridonas, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы
Agios Spiridonas, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€150,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Agios Spiridonas, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Agios Spiridonas, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 222 м²
Количество этажей 3
Продается 4-этажный коттедж площадью 222 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
€180,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Agios Spiridonas, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Agios Spiridonas, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 3 с…
€120,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Kondariotissa, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Kondariotissa, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 270 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€125,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Realting.com
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