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Коттеджи с видом на горы в Родосе, Греция

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2 объекта найдено
Коттедж 5 комнат в Municipality of Rhodes, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Rhodes, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из одной…
$460,858
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 5 комнат в Municipality of Rhodes, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Rhodes, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 260 кв.м на острове Родос на стадии строительства. Котт…
$806,502
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Родосе, Греция

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