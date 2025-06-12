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Коттеджи с видом на горы в Prespes Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 6 комнат в Kallithea, Греция
Коттедж 6 комнат
Kallithea, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м в северной Греции. Коттедж состоит из 5 спальн…
$403,251
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
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Параметры недвижимости в Prespes Municipal Unit, Греция

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