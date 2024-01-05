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Таунхаусы в Platanias Municipality, Греция

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4 объекта найдено
Таунхаус 3 спальни с видом на горы в Drapanias, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на горы
Drapanias, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 99 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
€365,000
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Grekodom Development
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Таунхаус 2 спальни с видом на горы в Тавронитис, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на горы
Тавронитис, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Количество этажей 2
Продается двухуровневый таунхаус площадью 84 кв.м. в курортном поселке недалеко от Малеме, н…
€250,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 2 спальни с видом на горы в Kyparissos, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на горы
Kyparissos, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 84 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
€250,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 2 спальни в Kyparissos, Греция
Таунхаус 2 спальни
Kyparissos, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
€290,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Platanias Municipality, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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