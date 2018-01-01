Новая резиденция недалеко от побережья и центра Глифады, Греция

Предлагаются квартиры с балконами и парковочными местами.
Некоторые апартаменты имеют собственные бассейны.
Окончание строительства - 2024 год.
Удобства и оснащение в доме
Полы с подогревом
Вентиляторы
Дубовые полы
Бронированная дверь
Кондиционеры
Кухонная мебель
Сигнализация
Солнечные панели
Расположение и объекты поблизости
Море - 300 метров
Аэропорт - 25 минут
Предлагаются высококачественные стильные виллы с бассейнами, ухоженными садами и зонами барбекю, видами на море и горы.
Резиденция располагает теннисным кортом.
Удобства и оснащение в доме
Алюминиевые окна с двойным остеклением
Деревянные внутренние двери
Мраморные полы
Камин
Кондиционеры
Солнечные панели
Система безопасности
Высокоскоростной интернет
Расположение и объекты поблизости
Пляж - 500 метров
Центр Ханьи - 9,6 км
Аэропорт - 7,1 км
Предлагаются элитные апартаменты с панорамным видом на море и горы.
Резиденция располагает садом и бассейном на крыше.
Удобства и оснащение в доме
Бронированная дверь
Светодиодное освещение
Сигнализация
Центральная антенна
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в 250 метрах от живописного побережья, рядом с портом и в 1 часе от Афин.
Порт - 500 метров
Пляж - 450 метров
Детский сад - 900 метров
Супермаркет - 87 метров
Площадь - 140 метров
Аптека - 220 метров