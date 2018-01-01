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Новая резиденция недалеко от побережья и центра Глифады, Греция

периферия Аттика, Греция
от
€285,000
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8
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О комплексе

Предлагаются квартиры в резиденции с садом и парковкой.

Некоторые апартаменты имеют вид на море.

Окончание строительства - 1 квартал 2025 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Тепловой насос
  • Сантехника Grohe
  • Итальянские кухни
  • Солнечные панели
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в спокойном жилом районе, на юге Афин.

  • Центр Глифады - 4,2 км
  • Побережье - 5 км
  • Магазины и рестораны - 300 метров
  • Остановки общественного транспорта - 150 метров
  • Школа - 250 метров
  • Аэропорт - 27 км
  • Больница - 3,2 км
Местонахождение новостройки
периферия Аттика, Греция

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Новая резиденция недалеко от побережья и центра Глифады, Греция
периферия Аттика, Греция
от
€285,000
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