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Резиденция с подземной парковкой в зеленом районе Галацион, Греция

Афины, Греция
от
€480,000
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4
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О комплексе

Предлагаются апартаменты с большими террасами и панорамным видом, парковочными местами и помещениями для хранения.

Резиденция располагает подземной парковкой.

Удобства и оснащение в доме
  • Солнечные водонагреватели
  • Светодиодное освещение
  • Система "умный дом"
  • Сигнализация
  • Камин
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в одном из самых зеленых районов Афин.

  • Школа - 20 метров
  • Супермаркет - 300 метров
  • Роща - 560 метров
Местонахождение новостройки
Афины, Греция

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Резиденция с подземной парковкой в зеленом районе Галацион, Греция
Афины, Греция
от
€480,000
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