Резиденция с подземной парковкой в зеленом районе Галацион, Греция

Никити, Греция

от €195,000

Продается дуплекс площадью 83 кв. Метров в Ситонии, Халкидики Дуплекс расположен на первом и втором этажах. Первый этаж состоит из одной спальни, гостиной с кухней, одного душа. Второй этаж состоит из одной спальни. Вид на город открывается из окон. Есть солнечные батареи для нагрева воды и кондиционирования воздуха. В отеле есть общий бассейн. Bomo Nikiti Apartments - это комплекс из 38 апартаментов, расположенный на экологически чистом морском курорте Греции, сочетающий в себе стиль и комфорт! Проект, расположенный в популярной туристической деревне Никити на полуострове Ситония, Халкидики, состоит из трех зданий и предлагает 38 квартир различных размеров и планировок. Апартаменты Bomo Nikiti располагают детской площадкой, бассейном и зоной отдыха. Апартаменты оформлены в светлых, спокойных тонах, планировка эргономична и полностью соответствует высоким стандартам. При строительстве и отделке квартир используются материалы высокого европейского качества. Никити - популярный курорт на полуострове Халкидики. Деревня расположена в 37 км от деревни Неа Мудания. Расстояние от аэропорта Салоники составляет 90 км. Главный пляж Никити простирается на 4 км, его ширина составляет 10-15 м. Море здесь почти всегда спокойное, а вход в него очень нежный и ровный. Идеально подходит для семей. Благодаря своим характеристикам и отличным условиям, каждый год этот пляж награждается голубым флагом ЕС. В деревне Никити есть вся необходимая инфраструктура, которая обеспечивает комфортное пребывание и долгосрочное проживание круглый год: магазины, рестораны, кафе, таверны, зоны отдыха, аптеки. У Никити тоже прекрасный воздух. Деревня окружена с одной стороны хвойным лесом, с другой - морем, благодаря этому для жителей создается замечательный и полезный микроклимат! Bomo Nikiti Apartments - это умное жилое пространство, сочетающее в себе непревзойденный комфорт, изысканный дизайн и высокие технологии. Покупка недвижимости в этом комплексе идеально подходит для инвестиций, круглогодичного проживания, а также для отдыха всей семьей. Комплекс предлагает дополнительные услуги: разработка индивидуального дизайна интерьера и меблировка строительным отделом Grekodom Development, а также все комплексные услуги по техническому обслуживанию от отдела продаж компании. Bomo Residence - это новая инвестиционно-строительная компания, основанная в 2019 году, основной задачей которой является строительство жилых комплексов и развитие рынка недвижимости в Греции. Концепция Bomo Residence: проектирование и строительство жилых комплексов и вилл по всей Греции. Использование только экологически чистых материалов в строительстве. Создание единого стиля для всех комплексов: высокие технологии, высококачественный дизайн и внимание к мельчайшим деталям. Полное комплексное обслуживание всех проектов компании. Создание оптимальной инфраструктуры всех комплексов: бассейнов, зон отдыха, игровых площадок, парковки и т. д. Bomo Residence осуществляет реализацию всех жилых комплексов при поддержке своего эксклюзивного партнера Grekodom Development of Mouzenidis Group. Первым проектом Bomo Residence является комплекс квартир Bomo Nikiti Apartments, расположенный в деревне Никити, Ситония, Халкидики. Кроме того, Bomo Residence в сотрудничестве с сетью отелей «Bomo Hotels» будет осуществлять разработку жилых проектов, в рамках которых можно будет арендовать наших клиентов »' квартиры как на длительный, так и на короткий срок, под управлением сети отелей.