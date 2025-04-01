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Виллы с бассейном в Municipality of Sikyona, Греция

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1 объект найдено
Вилла 8 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Municipality of Sikyona, Греция
Вилла 8 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Sikyona, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажная вилла площадью 500 кв.м на полуострове Пелопоннес. Вилла состоит из 5 сп…
$2,79 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Sikyona, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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