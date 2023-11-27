Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Жилая
  4. Municipality of Aktio and Vonitsa
  5. Коттеджи

Коттеджи в Municipality of Aktio and Vonitsa, Греция

Коттедж В архив
Очистить
1 объект найдено
Коттедж 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Vonitsa, Греция
Коттедж 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Vonitsa, Греция
Комнаты 1
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается коттедж площадью в 220 кв.м в городе Воница.Коттедж состоит из:Квартиры 40 кв.м на…
€145,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
+302310591431 emavridou@grekodom.gr

Параметры недвижимости в Municipality of Aktio and Vonitsa, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти