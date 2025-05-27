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Квартиры в Municipal Unit of Lamia, Греция

двухкомнатные
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4 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Lamia Municipality, Греция
Квартира 2 спальни
Lamia Municipality, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 2/2
Продается дуплекс площадью 120 кв.м в центральной Греции. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Т…
$91,175
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Квартира 2 спальни в Lamia Municipality, Греция
Квартира 2 спальни
Lamia Municipality, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 100 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на первом эт…
$79,778
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Квартира 3 комнаты в Lamia Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Lamia Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается дуплекс площадью 120 кв.м в центральной Греции. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Т…
$83,499
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Агентство
Grekodom Development
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Квартира 3 комнаты в Lamia Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Lamia Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 100 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на первом эт…
$73,062
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Lamia, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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