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Жильё в Левадия, Греция

2 объекта найдено
Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Левадия, Греция
Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Левадия, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 85 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на четвертом …
€160,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
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Квартира 3 спальни с furnishings в Левадия, Греция
Квартира 3 спальни с furnishings
Левадия, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 126 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 126 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на третьем э…
€110,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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