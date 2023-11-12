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Таунхаусы в Kissamos Municipality, Греция

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4 объекта найдено
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Нопигия, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Нопигия, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 91 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
€305,000
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Нопигия, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Нопигия, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
€290,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Potamida, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Potamida, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 84 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
€305,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Chairethiana, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Chairethiana, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
€305,000

Параметры недвижимости в Kissamos Municipality, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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