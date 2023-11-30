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Коммерческая недвижимость в District of Viannos, Греция

2 объекта найдено
Коммерческая 3 комнаты с видом на море, с furnishings в Sarakinos, Греция
Коммерческая 3 комнаты с видом на море, с furnishings
Sarakinos, Греция
Комнаты 3
Площадь 272 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 272 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море. Недвижи…
€550,000
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Grekodom Development
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Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Sidonia, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Sidonia, Греция
Комнаты 1
Площадь 330 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес-комплекс на Крите в районе Иерапетра! Комплекс имеет общую площадь 330 кв.м…
€500,000
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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