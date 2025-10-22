Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipality of Milopotamos
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Вид на горы

Дома с видом на горы в Municipality of Milopotamos, Греция

виллы
18
6 объектов найдено
Вилла 5 комнат в Влихада, Греция
Вилла 5 комнат
Влихада, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Вилла на продажу – Ретимно Роскошная вилла с 3 спальнями и частным бассейном, идеальн…
$687,049
Оставить заявку
Вилла 6 комнат в Роумели, Греция
Вилла 6 комнат
Роумели, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Вилла на продажу Уникальная возможность для собственного проживания или инвестиций на Кр…
$438,915
Оставить заявку
Вилла 3 комнаты в Панормос, Греция
Вилла 3 комнаты
Панормос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж -1/2
На продажу: Современная двухэтажная вилла с частным бассейном в Ретимно, Крит Местопол…
$474,029
Оставить заявку
Monte OnlineMonte Online
Вилла 4 комнаты в Bali, Греция
Вилла 4 комнаты
Bali, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 192 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 192 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
$760,786
Оставить заявку
Вилла 3 комнаты в Панормос, Греция
Вилла 3 комнаты
Панормос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Этаж -1/3
Предлагается на продажу: очаровательная трехэтажная вилла с потрясающим видом в Ретимно, Кри…
$497,437
Оставить заявку
Вилла 3 комнаты в Municipality of Milopotamos, Греция
Вилла 3 комнаты
Municipality of Milopotamos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж -1/2
Предлагается на продажу : Современная двухэтажная вилла с частным бассейном в Ретимно, Крит…
$478,710
Оставить заявку
ResideReside

Параметры недвижимости в Municipality of Milopotamos, Греция

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти