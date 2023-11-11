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Квартиры в Муниципалитет Молос - Агиос Константинос, Греция

двухкомнатные
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3 объекта найдено
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Акти, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Акти, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 74 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на четвертом …
€95,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Agios Konstantinos, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Agios Konstantinos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 78 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на втором эта…
€100,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Лонгос, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Лонгос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 76 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на втором эта…
€80,000

Параметры недвижимости в Муниципалитет Молос - Агиос Константинос, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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