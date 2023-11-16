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Греция
Жилая
Муниципалитет Дидимотейхо
Жильё в Муниципалитет Дидимотейхо, Греция
дома
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9 объектов найдено
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Дом 2 спальни
Paliouri, Греция
2
2
80 м²
This house is located in the suburbs of Paliouri village in Ev Zin complex 5 km from the be…
€225,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Paliouri, Греция
4
5
317 м²
The villas are located in the suburbs of Paliouri village in Kanistro area 50 meters from th…
€1,10 млн
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Дом 2 спальни
Paliouri, Греция
2
1
162 м²
Этот дом расположен в зеленом горном районе деревни Палиури, который находится в конце полуо…
€290,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Paliouri, Греция
2
2
104 м²
3
Отель Maisonetta расположен в деревне Палиури, в 2 км от живописного песчаного пляжа. Maison…
€155,000
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Квартира 2 спальни
Paliouri, Греция
2
1
70 м²
Квартира расположена в деревне Палиури, в 2 км от живописного песчаного пляжа. Квартира на 2…
€130,000
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Дом 6 спален с Spalni
Paliouri, Греция
6
4
250 м²
Виллы расположены в 1 км от деревни Палиури на холме Пиктураскью. Ближайший пляж - Хруссо, 2…
€1,30 млн
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Дом 7 спален с Spalni
Paliouri, Греция
7
3
185 м²
Незаконченный дом расположен в пригороде Палиури, в 1 км от знаменитого пляжа Курсарос. Есть…
€200,000
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Дом 6 спален с Spalni
Paliouri, Греция
6
2
240 м²
This house is situated in the green mountaness surroundings of the Paliouri village area whi…
€210,000
1
Рекомендовать
Дом 2 спальни с Spalni
Paliouri, Греция
2
2
148 м²
Этот дом расположен в пригороде деревни Палиури в комплексе Эв Зин в 2000 метрах от пляжа. К…
€200,000
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Параметры недвижимости в Муниципалитет Дидимотейхо, Греция
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