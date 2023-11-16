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Таунхаусы в Муниципалитет Дельты, Греция

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2 объекта найдено
Таунхаус 3 спальни в Kalokhori, Греция
Таунхаус 3 спальни
Kalokhori, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 100 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
€175,000
Таунхаус 2 спальни в Kalokhori, Греция
Таунхаус 2 спальни
Kalokhori, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 70 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Таy…
€120,000

Параметры недвижимости в Муниципалитет Дельты, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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