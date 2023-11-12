Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Жилая
  4. Арта

Жильё в Арта, Греция

дома
5
7 объектов найдено
Дом 4 спальни в Arta Municipality, Греция
Дом 4 спальни
Arta Municipality, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Современная вилла расположена в деревне Фурка в 400 метрах от ее центра и в 3800 метрах от ж…
€450,000
Дом 3 спальни в Arta Municipality, Греция
Дом 3 спальни
Arta Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Мезонет расположен в центре Фурки, напротив прекрасного песчаного пляжа. Есть земельный ок. …
€430,000
Квартира 1 спальня в Петас, Греция
Квартира 1 спальня
Петас, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Mpotsari ПРОДАЁТСЯ Квартира 1 Cпальня, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная Площадь: 50 m2, Цоколь э…
€75,000
Дом 4 спальни в Arta Municipality, Греция
Дом 4 спальни
Arta Municipality, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Современные виллы расположены в деревне Фурка, в 400 метрах от песчаного пляжа. Строительств…
€330,000
Дом 2 спальни с Spalni в Arta Municipality, Греция
Дом 2 спальни с Spalni
Arta Municipality, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
Этаж 1/2
Мезонета находится в деревне Фурка, в 600 метрах от песчаного пляжа. Maisonetta находится в …
€169,000
Дом 3 спальни с Spalni в Arta Municipality, Греция
Дом 3 спальни с Spalni
Arta Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этот отель расположен в деревне Фурка, всего в 30 метрах от живописного песчаного пляжа и в …
€195,000
Квартира 1 спальня с Spalni в Arta Municipality, Греция
Квартира 1 спальня с Spalni
Arta Municipality, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 1/3
The apartment is located in the complex of houses in Fourka village only 150 meters from the…
€60,000

Параметры недвижимости в Арта, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти