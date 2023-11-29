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Коммерческая недвижимость в Salzlandkreis, Германия

5 объектов найдено
Коммерческая в Hecklingen, Германия
Коммерческая
Hecklingen, Германия
Площадь 1 684 м²
Стоимость евро/кв.м: 356 €
€600,000
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Коммерческая в Hecklingen, Германия
Коммерческая
Hecklingen, Германия
Площадь 3 000 м²
Стоимость евро/кв.м: 297 €
€890,000
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Коммерческая в Hecklingen, Германия
Коммерческая
Hecklingen, Германия
Площадь 1 000 м²
Доход с аренды в год: 101 980 €Доход в месяц: 8 498 €Земельный участок: 12943 кв. мГод постр…
€1,68 млн
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Коммерческая в Hecklingen, Германия
Коммерческая
Hecklingen, Германия
Площадь 13 975 м²
Доход с аренды в год: 2 801 578 €Доход в месяц: 233 465 €Земельный участок: 11461 кв. мГод п…
€45,90 млн
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Коммерческая в Hecklingen, Германия
Коммерческая
Hecklingen, Германия
Площадь 1 043 м²
Доход с аренды в год: 118 902 €Доход в месяц: 9 909 €Земельный участок: 4795 кв. мГод постро…
€2,05 млн
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