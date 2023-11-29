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Коммерческая недвижимость в Ниэнбург-на-Везере, Германия

Samtgemeinde Grafschaft Hoya
5
5 объектов найдено
Коммерческая в Hoyerhagen, Германия
Коммерческая
Hoyerhagen, Германия
Площадь 272 м²
Доход с аренды в год: 36 000 €Доход в месяц: 3 000 €Земельный участок: 716 кв. мРентабельнос…
€980,000
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Коммерческая в Hoyerhagen, Германия
Коммерческая
Hoyerhagen, Германия
Площадь 256 м²
Доход с аренды в год: 36 000 €Доход в месяц: 3 000 €Земельный участок: 599.46 кв. мРентабель…
€980,000
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Коммерческая в Hoyerhagen, Германия
Коммерческая
Hoyerhagen, Германия
Площадь 464 м²
Доход с аренды в год: 50 000 €Доход в месяц: 4 167 €Земельный участок: 1250 кв. мРентабельно…
€1,60 млн
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Коммерческая в Hoyerhagen, Германия
Коммерческая
Hoyerhagen, Германия
Площадь 3 051 м²
Земельный участок: 6873 кв. мГод постройки: 1968Стоимость евро/кв.м: 721 €
€2,20 млн
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Коммерческая в Hoyerhagen, Германия
Коммерческая
Hoyerhagen, Германия
Площадь 3 710 м²
Доход с аренды в год: 590 000 €Доход в месяц: 49 167 €Год постройки: 2017Рентабельность: 6.9…
€8,50 млн
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