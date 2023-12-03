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Коммерческая недвижимость в Geltinger Bucht, Германия

2 объекта найдено
Коммерческая в Sterup, Германия
Коммерческая
Sterup, Германия
The most reliable tenant is the city (Duisburg) The contract is currently valid until 31 Dec…
€3,72 млн
в месяц
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Коммерческая в Sterup, Германия
Коммерческая
Sterup, Германия
Anchor tenant is the City of Duisburg (the most reliable tenant type).List of the largest co…
€1,94 млн
в месяц
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Realting.com
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