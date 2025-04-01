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Дома с видом на горы в Мцхета, Грузия

1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Мцхета, Грузия
Дом 4 комнаты
Мцхета, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
2-storied private house for sale in Mtskheta, located on 1400 sq.m. land, 4 rooms (3 bedroom…
$300,000
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Параметры недвижимости в Мцхета, Грузия

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