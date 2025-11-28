Показать объекты на карте Показать объекты списком
Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Кобулетском муниципалитете, Грузия

2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Чакви, Грузия
Квартира 2 комнаты
Чакви, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 3/4
Уникальное жилье для всей семьи подарит незабываемые воспоминания. Пятизвездочный комплекс н…
$650
в месяц
Квартира 2 комнаты в Кобулети, Грузия
Квартира 2 комнаты
Кобулети, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 2/2
Уютный двухэтажный коттедж в Кобулети, всего в нескольких минутах ходьбы от моря. Просторные…
$550
в месяц
