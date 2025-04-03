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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Дманиси, Грузия

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1 объект найдено
2 bedrooms Apartment for Rent Tbilisi в Ваке, Грузия
2 bedrooms Apartment for Rent Tbilisi
Ваке, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 7/12
Apartment For sale Vake ZHVANIA STR 2 bedroom 1 bathroom Totaly area 70 m 7/12 floor
$1,000
в месяц
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов