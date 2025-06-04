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Квартиры-студии в Villeurbanne, Франция

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3 объекта найдено
Студия 1 спальня в Lyon, Франция
Студия 1 спальня
Lyon, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 6
Расположенная недалеко от кампуса , жилплощадь приветствует студентов в приятной и дружелюбн…
$91,519
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Студия 1 спальня в Lyon, Франция
Студия 1 спальня
Lyon, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Этаж 6
Расположенная недалеко от кампуса , жилплощадь приветствует студентов в приятной и дружелюбн…
$93,340
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Студия 1 спальня в Lyon, Франция
Студия 1 спальня
Lyon, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Расположенная недалеко от кампуса , жилплощадь приветствует студентов в приятной и дружелюбн…
$97,096
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Параметры недвижимости в Villeurbanne, Франция

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