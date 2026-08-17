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Жилье в Вале-де’Уазе, Франция

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Pontoise
13
Сержи
13
13 объектов найдено
Квартира 1 спальня в 6 Capitainerie de Port Cergy, Франция
Квартира 1 спальня
6 Capitainerie de Port Cergy, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
В самом сердце университетского района Ла-Бастид студенческая жилплощадь находится всего в н…
$86,795
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Квартира 1 спальня в 6 Capitainerie de Port Cergy, Франция
Квартира 1 спальня
6 Capitainerie de Port Cergy, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
В самом сердце университетского района Ла-Бастид студенческая жилплощадь находится всего в н…
$79,475
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Квартира 1 спальня в 6 Capitainerie de Port Cergy, Франция
Квартира 1 спальня
6 Capitainerie de Port Cergy, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 1
В самом сердце университетского района Ла-Бастид студенческая жилплощадь находится всего в н…
$95,858
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Студия 1 спальня в 6 Capitainerie de Port Cergy, Франция
Студия 1 спальня
6 Capitainerie de Port Cergy, Франция
Количество спален 1
Площадь 20 м²
Этаж 3
Описание управляющего.Дочерняя компания присутствует на рынке частных жилплощадей для студен…
$100,622
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Квартира 1 спальня в 6 Capitainerie de Port Cergy, Франция
Квартира 1 спальня
6 Capitainerie de Port Cergy, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 2
В самом сердце университетского района Ла-Бастид студенческая жилплощадь находится всего в н…
$82,147
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Студия 1 спальня в 6 Capitainerie de Port Cergy, Франция
Студия 1 спальня
6 Capitainerie de Port Cergy, Франция
Количество спален 1
Площадь 23 м²
Описание управляющего.Дочерняя компания присутствует на рынке частных жилплощадей для студен…
$106,082
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TekceTekce
Студия 1 спальня в 6 Capitainerie de Port Cergy, Франция
Студия 1 спальня
6 Capitainerie de Port Cergy, Франция
Количество спален 1
Площадь 16 м²
Этаж 2
Описание управляющего.Дочерняя компания присутствует на рынке частных жилплощадей для студен…
$86,098
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Студия 1 спальня в 6 Capitainerie de Port Cergy, Франция
Студия 1 спальня
6 Capitainerie de Port Cergy, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Описание управляющего.Дочерняя компания присутствует на рынке частных жилплощадей для студен…
$80,172
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Студия 1 спальня в 6 Capitainerie de Port Cergy, Франция
Студия 1 спальня
6 Capitainerie de Port Cergy, Франция
Количество спален 1
Площадь 22 м²
Этаж 3
Описание управляющего.Дочерняя компания присутствует на рынке частных жилплощадей для студен…
$96,439
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Квартира 1 спальня в 6 Capitainerie de Port Cergy, Франция
Квартира 1 спальня
6 Capitainerie de Port Cergy, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 1
В самом сердце университетского района Ла-Бастид студенческая жилплощадь находится всего в н…
$81,682
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Студия 1 спальня в 6 Capitainerie de Port Cergy, Франция
Студия 1 спальня
6 Capitainerie de Port Cergy, Франция
Количество спален 1
Площадь 21 м²
Этаж 1
Описание управляющего.Дочерняя компания присутствует на рынке частных жилплощадей для студен…
$88,770
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Студия 1 спальня в 6 Capitainerie de Port Cergy, Франция
Студия 1 спальня
6 Capitainerie de Port Cergy, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 3
В самом сердце университетского района Ла-Бастид студенческая жилплощадь находится всего в н…
$100,389
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Студия 1 спальня в 6 Capitainerie de Port Cergy, Франция
Студия 1 спальня
6 Capitainerie de Port Cergy, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
В самом сердце университетского района Ла-Бастид студенческая жилплощадь находится всего в н…
$90,513
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Типы недвижимости в Вале-де’Уазе

квартиры

Параметры недвижимости в Вале-де’Уазе, Франция

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