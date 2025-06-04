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Жильё в Saint Malo, Франция

квартиры
6
6 объектов найдено
Квартира 4 спальни в Saint Malo, Франция
Квартира 4 спальни
Saint Malo, Франция
Количество спален 4
Площадь 91 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$651,109
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Квартира 4 спальни в Saint Malo, Франция
Квартира 4 спальни
Saint Malo, Франция
Количество спален 4
Площадь 93 м²
| Апартаменты
$629,253
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Квартира 4 спальни в Saint Malo, Франция
Квартира 4 спальни
Saint Malo, Франция
Количество спален 4
Площадь 100 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$652,139
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Квартира 4 спальни в Saint Malo, Франция
Квартира 4 спальни
Saint Malo, Франция
Количество спален 4
Площадь 82 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$567,460
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Квартира 4 спальни в Saint Malo, Франция
Квартира 4 спальни
Saint Malo, Франция
Количество спален 4
Площадь 82 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$537,708
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Квартира 5 спален в Saint Malo, Франция
Квартира 5 спален
Saint Malo, Франция
Количество спален 5
Площадь 103 м²
Этаж 5
| Апартаменты
$720,797
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Параметры недвижимости в Saint Malo, Франция

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