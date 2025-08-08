Показать объекты на карте Показать объекты списком
Жильё в Сене-Брие, Франция

Ploufragan
4
4 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Ploufragan, Франция
Квартира 3 спальни
Ploufragan, Франция
Количество спален 3
Площадь 64 м²
Этаж 4
Откройте для себя нашу новую жилплощадь для пожилых людей с идеальным расположением в самом…
$354,987
Квартира 2 спальни в Ploufragan, Франция
Квартира 2 спальни
Ploufragan, Франция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Этаж 2
Откройте для себя нашу новую жилплощадь для пожилых людей с идеальным расположением в самом…
$269,796
Квартира 2 спальни в Ploufragan, Франция
Квартира 2 спальни
Ploufragan, Франция
Количество спален 2
Площадь 48 м²
Этаж 3
Откройте для себя нашу новую жилплощадь для пожилых людей с идеальным расположением в самом…
$318,596
TekceTekce
Квартира 2 спальни в Ploufragan, Франция
Квартира 2 спальни
Ploufragan, Франция
Количество спален 2
Площадь 47 м²
Этаж 1
Откройте для себя нашу новую жилплощадь для пожилых людей с идеальным расположением в самом…
$300,470
