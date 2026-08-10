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Жилье в Рюэй-Мальмезон, Франция

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2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Рюэй-Мальмезон, Франция
Квартира 2 комнаты
Рюэй-Мальмезон, Франция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 43 м²
Количество этажей 7
Новый жилой комплекс рядом с парком в Рюей-Мальмезон, Иль‑де-Франс, Франция В комплексе ест…
$354,737
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Квартира 2 комнаты в 24, Франция
Квартира 2 комнаты
24, Франция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 1/6
Arboréal Rue Jules Massenet, RUEIL-MALMAISON (92500) FRANCE 4 доступных лота от 2 до 3…
$463,572
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