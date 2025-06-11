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Квартиры в Руане, Франция

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90 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Bihorel, Франция
Квартира 3 спальни
Bihorel, Франция
Количество спален 3
Площадь 58 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$251,372
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Квартира 2 спальни в Bihorel, Франция
Квартира 2 спальни
Bihorel, Франция
Количество спален 2
Площадь 44 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$176,435
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Квартира 4 спальни в Руан, Франция
Квартира 4 спальни
Руан, Франция
Количество спален 4
Площадь 72 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$280,020
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Квартира 2 спальни в Bihorel, Франция
Квартира 2 спальни
Bihorel, Франция
Количество спален 2
Площадь 47 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$184,024
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Квартира 1 спальня в Bihorel, Франция
Квартира 1 спальня
Bihorel, Франция
Количество спален 1
Площадь 34 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$154,617
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Квартира 3 спальни в Bihorel, Франция
Квартира 3 спальни
Bihorel, Франция
Количество спален 3
Площадь 58 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$246,630
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Квартира 3 спальни в Руан, Франция
Квартира 3 спальни
Руан, Франция
Количество спален 3
Площадь 54 м²
Этаж 6
| Апартаменты
$237,903
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Квартира 1 спальня в Bihorel, Франция
Квартира 1 спальня
Bihorel, Франция
Количество спален 1
Площадь 34 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$148,926
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Квартира 1 спальня в Руан, Франция
Квартира 1 спальня
Руан, Франция
Количество спален 1
Площадь 20 м²
| Апартаменты
$70,574
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Квартира 3 спальни в Руан, Франция
Квартира 3 спальни
Руан, Франция
Количество спален 3
Площадь 58 м²
Этаж 9
| Апартаменты
$323,275
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Квартира 4 спальни в Bihorel, Франция
Квартира 4 спальни
Bihorel, Франция
Количество спален 4
Площадь 103 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$350,973
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Квартира 3 спальни в Руан, Франция
Квартира 3 спальни
Руан, Франция
Количество спален 3
Площадь 59 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$216,275
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Квартира 3 спальни в Bihorel, Франция
Квартира 3 спальни
Bihorel, Франция
Количество спален 3
Площадь 63 м²
| Апартаменты
$290,264
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Квартира 4 спальни в Bihorel, Франция
Квартира 4 спальни
Bihorel, Франция
Количество спален 4
Площадь 85 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$341,487
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Квартира 4 спальни в Bihorel, Франция
Квартира 4 спальни
Bihorel, Франция
Количество спален 4
Площадь 98 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$398,402
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Квартира 2 спальни в Руан, Франция
Квартира 2 спальни
Руан, Франция
Количество спален 2
Площадь 43 м²
Этаж 7
| Апартаменты
$213,999
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Квартира 3 спальни в Руан, Франция
Квартира 3 спальни
Руан, Франция
Количество спален 3
Площадь 63 м²
Этаж 6
| Апартаменты
$250,424
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Квартира 3 спальни в Руан, Франция
Квартира 3 спальни
Руан, Франция
Количество спален 3
Площадь 61 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$233,350
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Квартира 3 спальни в Bihorel, Франция
Квартира 3 спальни
Bihorel, Франция
Количество спален 3
Площадь 61 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$258,961
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Квартира 3 спальни в Bihorel, Франция
Квартира 3 спальни
Bihorel, Франция
Количество спален 3
Площадь 60 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$265,222
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Квартира 3 спальни в Руан, Франция
Квартира 3 спальни
Руан, Франция
Количество спален 3
Площадь 57 м²
Этаж 7
| Апартаменты
$257,254
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Квартира 4 спальни в Руан, Франция
Квартира 4 спальни
Руан, Франция
Количество спален 4
Площадь 71 м²
Этаж 8
| Апартаменты
$298,232
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Квартира 3 спальни в Bihorel, Франция
Квартира 3 спальни
Bihorel, Франция
Количество спален 3
Площадь 59 м²
| Апартаменты
$257,064
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Квартира 3 спальни в Руан, Франция
Квартира 3 спальни
Руан, Франция
Количество спален 3
Площадь 63 м²
Этаж 7
| Апартаменты
$256,115
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Квартира 2 спальни в Руан, Франция
Квартира 2 спальни
Руан, Франция
Количество спален 2
Площадь 38 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$169,605
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Квартира 2 спальни в Bihorel, Франция
Квартира 2 спальни
Bihorel, Франция
Количество спален 2
Площадь 44 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$173,589
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Квартира 3 спальни в Руан, Франция
Квартира 3 спальни
Руан, Франция
Количество спален 3
Площадь 59 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$227,658
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Квартира 3 спальни в Bihorel, Франция
Квартира 3 спальни
Bihorel, Франция
Количество спален 3
Площадь 61 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$263,704
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Квартира 2 спальни в Bihorel, Франция
Квартира 2 спальни
Bihorel, Франция
Количество спален 2
Площадь 40 м²
| Апартаменты
$175,487
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Квартира 1 спальня в Bihorel, Франция
Квартира 1 спальня
Bihorel, Франция
Количество спален 1
Площадь 34 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$151,772
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Параметры недвижимости в Руане, Франция

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