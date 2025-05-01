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Жильё в Руане, Франция

1 объект найдено
Особняк в Руан, Франция
Особняк
Руан, Франция
Большой особняк в старинном стиле с 11 спальнями на участке площадью 3,7 гектар расположен м…
$1,59 млн
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Параметры недвижимости в Руане, Франция

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